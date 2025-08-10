Országos gyűlést tartanak szeptemberben a digitális polgári körök

Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Jelentkezni ezen a linken lehet.