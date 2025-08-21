augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Béke

38 perce

Ukrajna sorsa Trump kezében van, nem a nyugati globalisták döntenek

Címkék#Dornfeld László#Ukrajna#háború#Volodimir Zelenszkij#Alapjogokért Központ#Donald Trump

Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.

MW
Ukrajna sorsa Trump kezében van, nem a nyugati globalisták döntenek

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Fotó: Gavriil Grigorov

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az Origónak adott interjúban elmondta, Volodimir Zelenszkij világosan látja, hogy Donald Trump az orosz–ukrán háború gyors befejezésére törekszik. Ezzel szemben a nyugat-európai politikusok nem mutatnak ugyanilyen elkötelezettséget.

Ahogy Orbán Viktor rámutatott, beszédes, hogy egyetlen kelet-közép-európai vezetőt sem vittek magukkal a megbeszélésre, pedig a térségünket érinti a leginkább a háború – egyelőre csak gazdasági hatásaiban, de eszkaláció esetében a frontvonal is itt húzódna

– emelte ki az elemző.

A nyugati globalisták hiába próbálnak részt venni az Ukrajnát érintő egyeztetéseken, Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu