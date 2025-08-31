augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

1 órája

Hétfőn indul az Otthon Start Program

Címkék#Panyi Miklós#Otthon Start Program#albérlet

Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3 százalékos kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít.

MW
Hétfőn indul az Otthon Start Program

Eladó ingatlan Budapesten

Forrás: MW

Fotó: Kallus György

Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A Fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek – írta Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára legfrisebb Facebook bejegyzésében.

Az alacsony kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé. A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj.

A 10 százalékos önerő abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek. A lehetőségek és a kedvezmények azonban még ennél is szélesebbek. A hitel kombinálható más otthonteremtési és a fiatalok életkezdését támogató programokkal, így a Babaváró kölcsönnel, a munkáshitellel, a falusi Csokkal, továbbá a Csok Plusszal is. Ezek a támogatások a fiatalokat egyrészről segíthetik az önerő megteremtésében, másrészről további jelentős kedvezményeket biztosítanak – írta Panyi Miklós. 

Az Otthon Start Program Európa legerősebb, fiatalokat célzó otthonteremtési programja. A Fix 3%-os hitellel minden fiatal számára megnyílik a lehetőség, hogy egy nagyot léphessen előre, hamarabb elhagyhassa a szülői házat, az albérlet helyett megvegye első saját lakását.

„Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot. Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk” – jegyzte meg Panyi Miklós.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu