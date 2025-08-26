41 perce
Ismét lebukott Zelenszkij egyik katonája, aki fegyvereket akart eladni
Az Állami Nyomozó Iroda leleplezett egy katonát Donyeck megyében, aki több mint 1,7 millió hrivnya, azaz csaknem 14 millió forint értékben próbált fegyvereket eladni.
Ukrán katonák Herszonnál
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Fermin Torrano
A nyomozók befejezték a nyomozati szakaszt egy olyan katona ügyében, aki megkísérelte illegálisan értékesíteni a Donyeck megyei katonai egységéhez tartozó fegyvereket – írja a Magyar Nemzet. A vádiratot már benyújtották a bírósághoz. Zelenszkij országában tombol a korrupció.
2025 áprilisában a gyanúsított a közösségi médián keresztül talált egy „ügyfelet”, és 26 gránátot, valamint 9 gránátvetőt cserélt el egy drónra, amelyeket az egységétől lopott el. Később ezt a drónt egy másik civil személynek adta el 40 ezer hrivnyáért. A sikeres üzlet után a katona megpróbált eladni további 9 gránátot és 3 gránátvetőt 65 ezer hrivnyáért, de a DBR nyomozói ekkor letartóztatták
– áll a közleményben.
