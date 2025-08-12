Ukrán titkosszolgálati kapcsolatokkal vádolt férfi került a kárpátaljai Tisza-sziget élére

A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: ott volt mellette és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, ezenfelül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított – emlékeztet a Magyar Nemzet.