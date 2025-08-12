26 perce
Ukrán titkosszolgálati kapcsolatokkal vádolt férfi került a kárpátaljai Tisza-sziget élére
Bejegyezték a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, amelynek élére Tseber Roland Ivanovics került, Magyar Péter közeli ismerőse. Mint ismert, a magyar kormány korábban kiutasította Tsebert, mivel feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.
Magyar Péter és Tseber Roland
Forrás: Facebook/Kocsis Máté
Még áprilisban jegyezték be Minaj településen a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet – tudta meg a Mandiner. Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. Mint ismert, az ukrán férfi közeli barátságban van Magyar Péterrel. Tsebert egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.
A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: ott volt mellette és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, ezenfelül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított – emlékeztet a Magyar Nemzet.