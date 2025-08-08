Magyar Péter lakástámogatási kritikája hiteltelen lehet a saját múltja miatt

Sajátos logika mentén támadja Magyar Péter az Otthon start elnevezésű programot, amely példátlan léptékű kedvezményt – mindössze 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukciót – nyújt a fiataloknak, sőt szinte bárkinek, akinek még nincs saját lakása, írja a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt elnöke a napokban több kampányeseményén is szóba hozta a kormány új támogatási programját, és légből kapott, minden valóságalapot nélkülöző állításokkal igyekezett bagatellizálni a jelentőségét, sőt kifejezetten károsnak állította be az Otthon startot.

Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy egy korábbi interjúban Magyar azzal kérkedett, 18 évesen már saját lakása volt, ami nagy segítséget jelentett a felnőtt életkezdéséhez.

Hamisnak bizonyult a drágulási jóslat

A politikus a kampánykörútja egyik állomásán, Körösladányban úgy fogalmazott: