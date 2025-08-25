augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilike utazásai

1 órája

Halmozza a luxusnyaralásokat Magyar Péter élettársa

Címkék#Brazília#Kína#Ausztrália

A Ripost információja szerint a Tisza Párt elnöke sok tízmillió forinttal támogatta barátnője utazásait.

MW
Halmozza a luxusnyaralásokat Magyar Péter élettársa

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „luxusnyaralásokra” – például a horvát tengerpartra – mennek pihenni, addig arról mélyen hallgat, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik kikapcsolódni – írja a Ripost.

A portál cikke szerint a Tisza Párt elnökének élettársa, Szabó Ilona – vagy ahogy mindenki ismeri – Ilike a közelmúltban megjárta

  • az Egyesült Államokat,
  • Tanzániát,
  • Kínát,
  • Ausztráliát,
  • Argentínát,
  • Marokkót,
  • Kanadát,
  • Kazahsztánt,
  • Brazíliát,
  • Bolíviát,
  • Perut

és még számos európai országot. 

A Ripost információja szerint Magyar Péter sok tízmillóval finanszírozza Ilike luxushobbiját.

A portál úgy tudja, Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.

További részletekért és fotókért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu