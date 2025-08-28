Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek (videó)

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– ezt a megdöbbentő kijelentést tette a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke az adóemelésekről. A videót először a Mandiner közölte.

Vagyis gyakorlatilag a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, utána majd elszabadítják a tiszás poklot.

A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, akinek tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi három sávos adózást.

A Tisza Párt gazdasági szakértője korábban a Magyar Nemzet megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került és

a személyi jövedelemadó emelésének tervét tartalmazza,

ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésre. Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék.

