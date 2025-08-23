Kocsis Máté alaposan helyretette a hergelő, blöffölő Magyar Pétert

„Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. Először is tisztázzuk:

a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni, mint minden évben, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van”

– írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétette bejegyzésében, amit úgy indított, hogy „ brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásba. Akkor segítünk, Magyar Péter!”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője fontos kérdéseket tette fel a blöffölő Magyar Péternek

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu. De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem

– írta a politikus.