augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lejtmenet

6 órája

Magyar Péter és a pártja is komoly bajban van

Címkék#Zila János#Tisza Párt#Tseber Roland#Magyar Péter#augusztus 20.

A Tisza Párt elnökének augusztus 20-án sem sikerült a választók figyelmének középpontjába kerülnie, mondta a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ elemzője. Zila János szerint Magyar Péter és pártja is folyamatos lejtmenetben van május óta.

MW
Magyar Péter és a pártja is komoly bajban van

Magyar Péter jelentéktelen volt augusztus 20-án is, véli az elemző

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A lapnak nyilatkozó elemző szerint „ironikus módon egyedül azzal sikerült némi figyelemhez jutnia, hogy a baloldali sajtó és Magyar is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Péterről szóló része kapcsán”.

20250520_133907_HBCP8957
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs


Zila János szerint

Magyar Péter és pártja legnagyobb problémája, hogy május óta komoly lejtmenetben vannak.

Az ukrán kémbotrány sok választóban megteremtette vagy megerősítette azt a benyomást, hogy az ország vezetését nem lehet rábízni, mert a hazánk jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdés vagy kérdéskörök kapcsán nem szuverén szereplő, hanem külső erőkhöz igazodik. Nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a sajtó szerint hazánkból az ukrán titkosszolgálathoz fűződő szoros kötődése miatt kiutasított, korábban Magyar Péternek kijevi utat szervező Tseber Roland Tisza-szigetet alapított Kárpátalján, vagyis a párt szervezetrendszerében is megjelent

– jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője, aki arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is kezdi elveszíteni a varázsát.

A részleteket ide kattintva olvashatja el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu