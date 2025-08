Méltatta, Zelenszkijhez hasonlította Magyar Pétert a Soros-hálózathoz kötődő ukrán politológus

Dmitro Tuzsanszkij, az ukrán kormányhoz is kötődő politológus Magyar Pétert nevezte a magyar Zelenszkijnek. Az ungvári székhelyű Institute for Central European Strategy (ICES) vezetője szerint a Tisza Párt elnöke „fekete hattyú”, egy nem várt, de annál meghatározóbb politikai jelenség, írja az ellenpont.hu alapján a Magyar Nemzet.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / Forrás: AFP

A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy Tuzsanszkij intézete rendszeres együttműködésben áll a Soros György által alapított Nemzetközi Reneszánsz Alapítvánnyal és annak igazgatójával, Olekszandr Szuskóval. Az ukrán elemző emellett a Bajnai Gordonhoz kötődő GLOBSEC ösztöndíjas kutatója, ahol nemrégiben Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán is előadást tartott.

A Soros-féle Nyílt Társadalom támogatásával működő programok révén Tuzsanszkij több nemzetközi hálózatban is jelen van.

Korábban a German Marshall Fund által szervezett ösztöndíjprogram résztvevője is volt – ez a szervezet a magyar kormány szerint aktív szereplője a választások külföldi befolyásolásának.

A BBC-nek adott interjújában Tuzsanszkij egyenesen „a magyar Zelenszkijnek” nevezte Magyar Pétert, és kijelentette: „fekete hattyú”, vagyis egy meglepetésszerű, váratlan politikai fordulat megtestesítője, akárcsak az ukrán elnök a 2019-es választások idején.

Tuzsanszkij nemcsak Soros szervezeteivel működik együtt, hanem az ukrán külügyminisztériumban is tisztséget visel: ő a Patronázs Szolgálati Egység vezetője. A Magyarországot rendszeresen bíráló elemző többek között a Newsweek, az Atlantic Council és a New Eastern Europe hasábjain is véleményt formál a magyar kormány intézkedéseiről.