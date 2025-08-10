Magyar Péternek furcsa elképzelése van a sajtószabadságról

Magyar Péter a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán – számolt be róla a csatorna honlapja. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar Péter a Hír TV ellen uszított.

A Tisza vezére egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, azonban még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket. Előfordult, hogy a Hír TV egyik kolléganőjének a családját kezdte támadni.

A Tisza Párt elnökének viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is.

Egy másik rendezvényen pedig már tettlegességig fajult a hergelés.