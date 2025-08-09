augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Hazugságok

47 perce

Menczer Tamás: a Tisza háborúba küldené meghalni a magyar katonákat

Címkék#Ukrajna#háború#Menczer Tamás#Ruszin-Szendi Romulusz

Menczer Tamás rámutatott Ruszin-Szendi Romulusz két arcára.

MW
Menczer Tamás: a Tisza háborúba küldené meghalni a magyar katonákat

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Ruszin-Szendi Romulusz Nagyváradon

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán egy videóban két rövid bejátszás összehasonlításával bemutatta 

Ruszin-Szendi Romulusz ellentmondásos nyilatkozatait.

 A Tisza Párt tábornoka ilyen amikor hazudik – kezdi Menczer. 

„Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz-ukrán háborúba magyar katonákat küldenének”– állította Ruszin-Szendi Romulusz. 

A  kormánypárti politikus a második videó előtt pedig rátért arra, hogy ilyen, amikor a tiszás tábornok igazat mond.

„Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.” – állította az egykori vezérkari főnök.

Menczer szerint ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni.

– Mi azonban minderre nemet mondunk – húzta alá Menczer Tamás.

 

