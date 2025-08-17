augusztus 17., vasárnap

Menczer Tamás: tárgyalás, béke, ez a magyar érdek

Címkék#EU#háború#béke#Orbán Viktor#Menczer Tamás

A Fidesz–KDNP kommuniációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben fontos kérdéseket tett fel. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy „Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt”.

„A kérdés az, hogy 3,5 év alatt miért nem volt EU-Oroszország csúcstalálkozó? Miért nem tárgyaltunk mi, európaiak? Miért nem állítottuk meg a háborút? Miért lett Trump a legjobb esélyünk a békére?” – írta posztjában Menczer Tamás. 

Tudjuk a választ, Brüsszel és az európai vezetők a háborút választották a béke helyett

– válaszolta meg a politikus a kérdéseket, hozzátéve, hogy „ az ostoba és Európára káros szankciókat az európai gazdaság erősítése, a versenyképesség növelése helyett”.

Csúfos kudarc

– szögezte le. 

Orbán Viktor az egyetlen politikus Európában, aki kezdettől a tárgyalás és a béke oldalán állt

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

Tárgyalás. Béke. A világgazdaság vérkeringésének újraindítása. Ez a magyar érdek

 – foglalta össze végezetül. 

