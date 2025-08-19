Menczer Tamás: az ukránokért aggódik a 444 (videó)

A Menczer Tamás emlékeztetett, hogy az ukránok egy héten belül másodszor is megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket.

Felidézte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter közölte vele a hírt, így ő is, akárcsak a tárcavezető, reagált rá, megjegyezve azt is, hogy egyébként a villamosenergia jelentős részét Ukrajna Magyarországról kapja.