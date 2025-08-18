augusztus 18., hétfő

Menczer Tamás az ukrán külügyminiszternek üzent (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben reagált a hírre, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. „Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!” – üzente az ukrán külügyminiszternek Menczer Tamás.

MW
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

„Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. A szállítás leállt” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Az orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy az oroszok a hibásak, és gyakorlatilag azt követelte, hogy szakítsuk meg az energetikai együttműködésünket Oroszországgal. A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból pusztán ennyi a különbség. Ez ilyen egyszerű

– mondta. 

 

„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását. Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba. De nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs. Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamos energia nélkül Ukrajna összeomlana”

– jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

 

