1 órája
Értékes alkatrészeket loptak el MiG–29-es vadászgépekből a kecskeméti légi bázison
Ismeretlenek hatoltak be néhány hete a kecskeméti katonai repülőtérre, az erről szóló sajtóértesüléseket a Honvédelmi Minisztérium és a rendőrség is megerősítette. Hozzátették, folyamatban van a nyomozás, de annak érdekeire hivatkozva részleteket nem közölek.
Forrás: MTI
Fotó: Faludi Imre
A tettesek a légi bázis drótkerítését átvágva az itt tárolt, korábban szolgálatban álló MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el – írja cikkében a Blikk információi nyomán a Baon.hu vármegyei hírportál.
A lap megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, amely arról tájékoztatott, hogy
az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást, de a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módjukban adni.
Az eljárás és nyomozás tényét a portál számára a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.
Az ügy további részleteiről, a magyar MIG–29-esekről és tárolásukról, illetve értékesítési lehetőségeiről a Baon.hu cikkében olvashat.
