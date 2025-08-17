44 perce
Orbán Viktor: végig a jó oldalon álltunk
A kormányfő hírlevelet küldött a Digitáis Polári Körök (DPK) tagjainak. Orbán Viktor közölte, hogy ötszáz új Digitális Polgári Kör alakult egy hét alatt, valamint aktuálpolitikai és gazdasági témákat is érintett.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még
– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) tagjainak írt hírlevélét.
A miniszterelnök újfent hangsúlyozta, nem várhattunk tovább.
El kellett indítani a digitális honfoglalást.
– közölte.
Ha nem akarjuk, hogy a digitális tér egészen negatív, gyűlölködő, obszcén, romboló és liberális-internacionalista legyen, akkor nekünk kell cselekedni. Mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára
– emelte ki a miniszterelnök.
Az aktuálpolitikát illetően a hírlevélben Orbán Viktor azt írta, „Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”.
Orbán Balázs szerint beérni látszik a magyar miniszterelnök által elindított békemisszió
Megint. Történelmi idők. Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz
– fogalmazott.
„Mi, magyarok időben szóltunk. Nem engedtük, hogy Weber, von der Leyen és Bidenék belerántsanak bennünket a háborúba. Végig a jó oldalon álltunk”
–hangsúlyozta.
A béke oldalán. Egy hullámhosszon az amerikai elnökkel
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt
Orbán Viktor arra utalt, hogy
Donald Trump az ő véleményét is kikérte az orosz–ukrán háború kapcsán.
A miniszterelnök hozzátette, a háború blokkolja a magyar gazdaságot. Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.
