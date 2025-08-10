Orbán Viktor elárulta, mennyien csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz

„A DPK-sok száma elérte az 56 744 tagot. Az első számú Digitális Polgári Kör megindította a hírharsonáját. Benne az első országos DPK-találkozó, szeptember 20., Papp László Sportaréna” – írta Orbán Viktor miniszterelnök, a Harcosok Klubja Facebook csoportban.

A kormányfő a saját közösségének a szervezése mellett kitért Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök közelgő tárgyalásra is, ahol Ukrajnában dúló háború lehetséges lezárásáról is szó esik.

„Háború vagy béke? Trump békét akar, ezért tárgyal jövő pénteken Putyinnal. Most az európai vezetők is kapnak egy esélyt. Ők elpuskázták a békét, most helyrehozhatják. Egyetlen dolgot kell tenniük, támogatni Trump elnök urat. Remélem, most nem lőnek bakot. Magyarország érdeke a szankciók megszüntetése, az öldöklés leállítása, és a világgazdaság vérkeringésének újraindítása” – foglalta össze Orbán Viktor, aki végül posztját azzal zárta: „Délután a magyarok pályán Liverpoolban! Hajrá!”