Orbán Viktor: Európa téved, ha azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti az oroszokat

„Hahó, Harcosok! Ma fél Európa Washingtonba utazik Trumphoz. Audienciára. Egy közép-európai ország vezetője sincs közöttük. Pedig ez a háború velünk, lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal, magyarokkal szomszédos országban zajlik. Nem pedig a biztonságos távolságban élő nyugatiaknál” – idézi Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzését a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A bejegyzésben az is szerepel, hogy július 1-jétől Magyarország vezeti a V4-es országcsoportot, hogy Lengyelországnak új, V4-párti elnöke van, és hogy ősszel választás lesz Csehországban. Hozzáteszi, ha a konzervatív Andrej Babis győz, márpedig a magyar miniszterelnök szerint ő fog győzni, újra be kell indítani a V4-es együttműködést.

A washingtoni audiencia nem lesz elég. Európai–orosz csúcsot kell tartani. Bármennyire nehezére esik is a háborúpárti európai vezetőknek. Téveszme és súlyos önértékelési zavar azt hinni, hogy Európa erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot. Ennek az illúziónak az USA megadta a kegyelemdöfést. Kínától Indián át, az arab világon keresztül az Egyesült Államokig csak mosolyognak az európaiak önhittségén. Amikor az erő és a cselekvőképesség hiányát kioktatással leplezed, elismerés helyett csak megmosolyognak. Mi maradunk a józan ész talaján

– teszi hozzá a miniszterelnök, jelezve egyúttal, hogy közben itthon társadalmi vitára bocsátották Magyarország következő tíz évének fejlesztési tervét, amely a jövő építésének alapdokumentuma, és amely itt érhető el.