1 órája
Orbán Viktor: Európa téved, ha azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti az oroszokat
Európai–orosz csúcs kell Orbán Viktor szerint, aki úgy véli, Európa téved, ha azt hiszi, hogy erkölcsi alapon elszigetelheti Vlagyimir Putyint és országát. A miniszterelnök emellett azt is jelezte a Harcosok Klubjában, hogy hazánk társadalmi vitára bocsátotta a következő tíz év fejlesztési tervét. Ennek része az adócsökkentési forradalom és az otthonteremtés is.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
„Hahó, Harcosok! Ma fél Európa Washingtonba utazik Trumphoz. Audienciára. Egy közép-európai ország vezetője sincs közöttük. Pedig ez a háború velünk, lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal, magyarokkal szomszédos országban zajlik. Nem pedig a biztonságos távolságban élő nyugatiaknál” – idézi Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzését a Magyar Nemzet.
A bejegyzésben az is szerepel, hogy július 1-jétől Magyarország vezeti a V4-es országcsoportot, hogy Lengyelországnak új, V4-párti elnöke van, és hogy ősszel választás lesz Csehországban. Hozzáteszi, ha a konzervatív Andrej Babis győz, márpedig a magyar miniszterelnök szerint ő fog győzni, újra be kell indítani a V4-es együttműködést.
A washingtoni audiencia nem lesz elég. Európai–orosz csúcsot kell tartani. Bármennyire nehezére esik is a háborúpárti európai vezetőknek. Téveszme és súlyos önértékelési zavar azt hinni, hogy Európa erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot. Ennek az illúziónak az USA megadta a kegyelemdöfést. Kínától Indián át, az arab világon keresztül az Egyesült Államokig csak mosolyognak az európaiak önhittségén. Amikor az erő és a cselekvőképesség hiányát kioktatással leplezed, elismerés helyett csak megmosolyognak. Mi maradunk a józan ész talaján
– teszi hozzá a miniszterelnök, jelezve egyúttal, hogy közben itthon társadalmi vitára bocsátották Magyarország következő tíz évének fejlesztési tervét, amely a jövő építésének alapdokumentuma, és amely itt érhető el.
Orbán Viktor: végig a jó oldalon álltunkHírlevelet küldött a miniszterelnök a DPK tagjainak.
„Adócsökkentési forradalom, saját lakás mindenkinek és 10 éves fejlesztési terv. Jól indul majd az ősz. Ceterum censeo: nem várhatunk Brüsszelre! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor. Még 237 nap” – zárja bejegyzését a kormányfő.