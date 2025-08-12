Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének!

A háborúpártiak azért elküldik a nyilatkozatot

Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit, és ne veszélyeztesse Európa biztonságát – ezt követelik a háborúpárti európai vezetők abban a nyilatkozatban, amelyhez Magyarország nem csatlakozott. Bár az Alaszkában zajló béketárgyalásokon közvetlenül nem vesznek részt, az európai vezetők a pálya széléről bekiabálva próbálják befolyásolni az eseményeket. Úgy tűnik, ismét megdöbbentek azon, hogy nem kaptak helyet az asztalnál. A nyilatkozatról és Európa beleszólási esélyeiről a Magyar Nemzet cikkében olvashat bővebben.