Orbán Viktor: családbarát adóforradalom indul Magyarországon (videó)

Kiemelte, általában véve jó lenne, ha a közszolgálatban dolgozók nagyobb arányban rendelkeznének saját lakással. Hangsúlyozta: a „közszolga” elsődleges célja nem a pénz, hanem a másik ember szolgálata – egy orvos nem magát műti meg, hanem valaki mást, mutatott rá poénosan a miniszterelnök. Szerinte tehát ez a program túlmutat a pénzen, a közszolgálatban dolgozóknak megbecsülés jár.

A családi adókedvezményekre kitérve a kormányfő rámutatott: év elején ez volt az a másik terület, aminek kapcsán a kormány februárban áttörést hirdetett meg.

Orbán Viktor kiemelte: a csedet és a gyedet adómentessé teszik, ez pedig akár kétmillió forintot is jelenthet a családoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt – ez augusztus elsején már látszani fog a fizetéseken.

Októberben a háromgyerekes édesanyák szja-mentesek lesznek, ez megtörténik január elsejétől a kétgyermekesekkel is.

Adóforradalom zajlik Magyarországon

– mondta a kormányfő.

Szerinte az ehhez szükséges forrást jó gazdálkodással lehet előteremteni. A kormány dolga segíteni az embereknek, hogy célokat tűzzenek ki maguk elé, a kormánynak ehhez szintén célokat kell kitűznie. Most a legfontosabb a családbarát kormányzás és a dolgozó, gyermeket nevelő emberek megsegítése – szögezte le.

Az európai vezetők kudarcot vallottak

Az USA és a Brüsszel közti megállapodásról a miniszterelnök elmondta: nem szereti azt a felfogást, miszerint rosszabb is lehetett volna. A brit példát említette, mondván, az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, viszont sokkal jobb megállapodást kötött az amerikaiakkal, mint az európai vezetők, akik kudarcot vallottak.

A jobb alkuhoz jó időzítés kell, és fontos az ajánlat tartalma is, az ajánlatból pedig jó, ha több van

– vélekedett.

A kormányfő rámutatott, az unió több ponton is hibázott: az első ilyen pont az időzítés volt. Amikor Donald Trump hatalomra került, nem vették komolyan, ahogy azt az ígéretét sem, hogy az elnök át fogja szervezni a világgazdaságot.

– Mi történik? Pontonként hajtja végre, amit megígért a választóinak – emelte ki a kormányfő. Szerinte fontos az is, hogy „olyan megállapodást kössön az ember, amit be is tud tartani”, viszont Ursula von der Leyen olyan megállapodást kötött, amihez semmi köze. Példaként említette az energiahordozókkal kapcsolatos ígéretet a szerződésben, viszont erre nincs hatásköre, mert az a tagállamoké.

Amit ebben a megállapodásban el lehetett rontani szakmailag, azt elrontották

– hangsúlyozta.