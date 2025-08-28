augusztus 28., csütörtök

Orbán Viktor: hétfőn indul az Otthon Start Program

Még 4 nap! Indul az Otthon Start – írta közösségi oldalán megosztott posztjához Orbán Viktor.

Orbán Viktor: hétfőn indul az Otthon Start Program

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: hétfőn elindul az Otthon start program. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.

„Startolj rá!” – írta rövid posztjában a kormányfő.

A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.

Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

 

