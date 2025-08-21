augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Kormányülés

1 órája

Orbán Viktor: nyáron sincs megállás

Címkék#karmelita#Orbán Viktor#kormányülés

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor tudatta, hogy ülésezik a kormány.

MW
Orbán Viktor: nyáron sincs megállás

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás

– írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor. 

Nyári kormányülés – közölte Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő fotókat is megosztott a mai kormányülésről

Az ülésen született döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón számolhatnak be. A Magyar Nemzet információi szerint a kormányinfót még csütörtök délután vagy legkésőbb pénteken tarthatják meg.

 

