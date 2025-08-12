Orbán Viktor: pusztító és rengeteg emberéletet követelő tévedés volt ez Zelenszkij részéről

Bejegyzésében kitért az Otthon start programra is. Úgy véli, minél többet hazudoznak róla a túloldalon, annál nagyobb a siker. „Mi nem az albérlők országát építjük, hanem a lakástulajdonosokét” – szögezte le.

Hogy a fentieken kívül még milyen témákról írt Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi felületén, megtudhatja a Magyar Nemzet cikkéből.