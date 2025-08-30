A honvédelmi miniszter kemény szóváltásba keveredett Kaja Kallasszal (videó)

augusztus 30., szombat

Orosz–ukrán háború

Példátlan gyakorlat az unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik fel egy tagállam miniszterét Ukrajna támogatásának kérdésében – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf koppenhágai útjáról visszatérve a Facebook-oldalán megjelent videójában szombaton, írja az MTI.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter érkezik az EU-tagállamok védelmi minisztereinek informális ülésére Koppenhágában 2025. augusztus 29-én

Forrás: MTI/EPA/Ritzau

Fotó: Thomas Traasdahl

„Kemény szóváltásba keveredtem Kaja Kallasszal, akinek az lenne a dolga, hogy a véleményeket konszolidálja és közös álláspontot alakítson ki az Európai Unión belül. E helyett Magyarországnak a háború kitörése óta ismert békepárti álláspontját kipécézve, pellengérre állítva, nekem támadt, hogy változtassuk meg az álláspontunkat Ukrajna pénzügyi támogatását illetően” – számolt be videójában Szalay-Bobrovnicky Kristóf.

Elfogadhatatlan ez a viselkedés, és az európai normáktól teljesen szokatlan. De ez alkalmat adott nekem, hogy ismét elmondjam a magyar álláspontot, és ismét rávilágítsak arra, hogy ennek a háborúnak a vége nem a harctéren lesz, nem katonai megoldás fogja azt elhozni, hanem teret kell adni Trump elnök diplomáciai kísérleteinek, teret kell adni a béke tárgyalásos úton való elérésének, és ezen az egyetlen módon lehet végre ezt a rettenetes háborút lezárni

– mondta a honvédelmi miniszter.

Kijelentette:

„Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”

 

