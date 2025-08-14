48 perce
Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat Közép-Európában
A tárcavezető a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában, Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Szijjártó Péter arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy „a felmérések, melyek szerint a »szlovákok már csak a forradalomban bíznak«, Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei”.
A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek
– figyelmeztetett.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni, ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai-orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának.
Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon
– hangsúlyozta.
Ma már a napnál világosabb, hogy egyre durvább destabilizáló, kormánybuktató, külső beavatkozási kísérletek zajlanak Közép-Európában a patrióta szlovák, magyar és szerb kormányokkal szemben
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat (videó)Minden, amit a Trump–Putyin csúcsról tudni kell.
„Ma telefonon egyeztettem Juraj Blanár szlovák és Marko Duric szerb kollégámmal, akikkel egyetértettünk, hogy a durva külső beavatkozási kísérletek közepette még erősebben ki kell állnunk a szuverenitásunk és a béke ügye mellett. Megerősítettük, hogy mindebben számíthatunk egymás szolidaritására” – húzta alá.