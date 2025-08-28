Szijjártó Péter elmondta, mit lép a kormány a Barátság kőolajvezeték elleni támadás után (videó)

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a tárcavezető rámutatott, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.

„Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – vélekedett.

„A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni” – folytatta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.

„Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből” – jelentette be.

„Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére” – tette hozzá.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását.

„És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is¨ – figyelmeztetett.