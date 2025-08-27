Szijjártó Péter: ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén kiemelte, hogy a világ nagy része jelenleg arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor lesz vége az ukrajnai háborúnak, és sokan nem értik, hogyan alakulhatott ki az a kép, mintha Európa nem akarná ennek lezárását - írta a Magyar Nemzet.

– Azt gondolom, hogy ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok […]

Az európai politikusok nem a békében érdekeltek, hanem gyakorlatilag ilyen marmonkannákkal hordják az olajat a tűzre napi rendszerességgel

– fogalmazott.

Ennek okaként pedig azt jelölte meg, hogy Európa a kezdettől fogva hibás válaszokat adott a háborúra, folyamatosan súlyosbította a helyzetet gazdasági, társadalmi és biztonsági szempontból egyaránt, s ha most véget érnének a harcok egy olyan megegyezéssel, amilyet vagy aminél jobbat Ukrajna már három évvel ezelőtt megköthetett volna, akkor sokan joggal tennék fel a kérdést, hogy miért nem került erre sor korábban.