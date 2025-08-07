Szijjártó Péter: magyar konzulok lesznek jelen az ETO FC és a Paksi FC meccsek helyszínein (videó)

A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy csütörtökön két mérkőzésen is pályára lépnek hazai klubcsapatok az UEFA Konferencia Liga selejtezőiben, ezért a konzulok is készültségben lesznek.

Tudatta, hogy a stockholmi meccsen négy konzul lesz jelen, kettő a stadionban, kettő pedig a beléptetésnél.

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +46 76 282 5001.