Szijjártó Péter: a magyar űrprogram folytatódni fog (videó)

Szijjártó Péter annak alkalmából mondott beszédet, hogy a HUNOR Magyar Űrhajós Program szakemberei állami kitüntetést vettek át a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ennek során hangsúlyozta, hogy a júliusban véget ért űrmisszió volt Magyarország történelmének egyik legizgalmasabb küldetése, valódi nagy nemzeti célkitűzés volt, hogy hazánk embert juttasson a Nemzetközi Űrállomásra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j6) és Kapu Tibor kutatóűrhajós (j3), Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (b5), Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b7) a HUNOR Magyar Űrhajós Programban résztvevő szakemberek állami kitüntetésének átadó ünnepségén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. augusztus 21-én

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

„Nem teljesen magától értetődő, hogy egy olyan kapacitással, méretekkel és képességekkel rendelkező ország, mint Magyarország, ilyen nagyban merjen gondolkodni” – vélekedett a külgazdasági és külügyminiszter.

„Sokkal kényelmesebb vagy kockázatmentesebb felülni annak a percepciónak, hogy az űr az a nagy és erős országok terepe, hogyan jövünk mi ehhez. (…) De érdemes megfordítani ezt a gondolatsort, és szerintem úgy is érvényes, sőt igazából úgy érvényes ez a gondolat, ha azt mondjuk, hogy csak azok az országok mondhatják el magukról igazából, hogy erősek, büszkék, sikeresek és egységesek, amelyek képesek ilyen horderejű nemzeti célokat kitűzni” – tette hozzá.

Majd kifejtette, hogy az űrmisszió, az elmúlt évek munkája bizonyítja, hogy a magyarok képesek bőven a várakozáson felül teljesíteni a legfontosabb, legnagyobb és legnehezebb ügyekben is. „Ez az űrmisszió várakozásokon felül teljesített eddig, és reméljük, hogy ez a jövőben még fokozódik” – fogalmazott.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a világgazdaság alapvető átalakuláson megy keresztül, ami nyertesekre és vesztesekre osztja a szereplőket.

„És mivel mi a nyertesek táborához akarunk tartozni, ezért (…) nyitott szemmel járunk, és folyamatosan keressük azon kitörési pontokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Magyarország sikeres tudjon lenni a jövőben is” – mondta.

„És ha most azt a kérdést tesszük fel, hogy melyik az az iparág, melyik az a tudományos ágazat, amelyik a jövőben valószínűleg a legfontosabb, leginnovatívabb szerepet fogja játszani, akkor ez nyilvánvalóan az űripar, az űrtechnológia és az űrkutatás” – folytatta.