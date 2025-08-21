augusztus 21., csütörtök

Szijjártó Péter: a magyar űrprogram folytatódni fog (videó)

Címkék#Kapu Tibor#Szijjártó Péter#űrprogram

A magyar űrprogram folytatódni fog a gazdaság egy fontos jövőbeli erőforrásaként – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Szijjártó Péter közölte, a kormány hazánk részvételét folyamatossá teszi a nemzetközi űrkutatási és űrtechnológiai programokban.

MW
Szijjártó Péter: a magyar űrprogram folytatódni fog (videó)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (b)

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter oldala

Szijjártó Péter annak alkalmából mondott beszédet, hogy a HUNOR Magyar Űrhajós Program szakemberei állami kitüntetést vettek át a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ennek során hangsúlyozta, hogy a júliusban véget ért űrmisszió volt Magyarország történelmének egyik legizgalmasabb küldetése, valódi nagy nemzeti célkitűzés volt, hogy hazánk embert juttasson a Nemzetközi Űrállomásra.

SZIJJÁRTÓ Péter; FERENCZ Orsolya; KAPU Tibor
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j6) és Kapu Tibor kutatóűrhajós (j3), Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (b5), Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b7) a HUNOR Magyar Űrhajós Programban résztvevő szakemberek állami kitüntetésének átadó ünnepségén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. augusztus 21-én
Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

„Nem teljesen magától értetődő, hogy egy olyan kapacitással, méretekkel és képességekkel rendelkező ország, mint Magyarország, ilyen nagyban merjen gondolkodni” – vélekedett a külgazdasági és külügyminiszter.

„Sokkal kényelmesebb vagy kockázatmentesebb felülni annak a percepciónak, hogy az űr az a nagy és erős országok terepe, hogyan jövünk mi ehhez. (…) De érdemes megfordítani ezt a gondolatsort, és szerintem úgy is érvényes, sőt igazából úgy érvényes ez a gondolat, ha azt mondjuk, hogy csak azok az országok mondhatják el magukról igazából, hogy erősek, büszkék, sikeresek és egységesek, amelyek képesek ilyen horderejű nemzeti célokat kitűzni” – tette hozzá.

Majd kifejtette, hogy az űrmisszió, az elmúlt évek munkája bizonyítja, hogy a magyarok képesek bőven a várakozáson felül teljesíteni a legfontosabb, legnagyobb és legnehezebb ügyekben is. „Ez az űrmisszió várakozásokon felül teljesített eddig, és reméljük, hogy ez a jövőben még fokozódik” – fogalmazott.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a világgazdaság alapvető átalakuláson megy keresztül, ami nyertesekre és vesztesekre osztja a szereplőket.

„És mivel mi a nyertesek táborához akarunk tartozni, ezért (…) nyitott szemmel járunk, és folyamatosan keressük azon kitörési pontokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Magyarország sikeres tudjon lenni a jövőben is” – mondta.

„És ha most azt a kérdést tesszük fel, hogy melyik az az iparág, melyik az a tudományos ágazat, amelyik a jövőben valószínűleg a legfontosabb, leginnovatívabb szerepet fogja játszani, akkor ez nyilvánvalóan az űripar, az űrtechnológia és az űrkutatás” – folytatta.

„Hatalmas verseny zajlik (…) a világűr gyakorlatilag minden kicsi szegletéért. És pontosan tudjuk, hogy egy sikeres űrmisszióval ebben a jövő sikerességéről szóló versenyben Magyarország egy olyan előnyre tehet szert, amelynek jelentőségét túlbecsülni gyakorlatilag lehetetlen” – jegyezte meg.

Illetve köszönetet mondott a projekt minden résztvevőjének, köztük kollégáinak, a hazai vállalatoknak, az érintett szakmai műhelyeknek, a tudomány képviselőinek. És arra is kitért, hogy a Kapu Tibor által a világűrben elvégzett tudományos kísérletek óriási lökést adhatnak a következő években Magyarország versenyképességének.

A miniszter végezetül kiemelte, hogy a magyar űrprogram folytatódni fog, azt a kormány hosszú távon szeretné a gazdaság egy fontos erőforrásává tenni.

Fel fogjuk használni mindazokat az eredményeket, képességeket, tapasztalatokat, amelyeket ezen hét esztendő során összegyűjtöttünk. A magyar űrprogramot tehát innentől kezdve folyamatossá tesszük. Folyamatossá tesszük Magyarország részvételét a nemzetközi űrkutatási és űrtechnológiai programokban. Az ehhez szükséges személyi és szervezeti keretek kialakítása a következő napokban, hetekben megtörténik

– tudatta.

„Farkas Bertalan az első száz ember között járt az űrben, Kapu Tibor az első ezer között járt az űrben, és szerintem ne elégedjünk meg azzal, hogy az első ezerben két magyar űrhajós szerepel. Van még több mint háromszáz hely az ezerig. Őszintén remélem, hogy amikor meghúzzák az ezres határt, akkor nem csak Kapu Tibor és Farkas Bertalan neve szerepel majd a listán, amely azon magyarokat fogja tartalmazni, akik űrmissziókban vettek részt. Tehát a magyar űrprogram, a magyar űrkutatási program folytatódik, azt folyamatossá tesszük, és nagyon fontos gazdaságstratégiai eszközként tekintünk rá a jövőre nézve” – összegzett.

Beszédében Kapu Tibor a csapatmunka jelentőségét hangsúlyozta, és rendkívül fontosnak nevezte, hogy olyan emberekkel dolgozhatott együtt a misszió során, akiktől sokat tudott tanulni.

„Rengeteg különböző hátterű, tapasztalatú, különböző beállítottságú, de egyező céllal és motivációval érkező kolléga emberfeletti erőfeszítései, hosszú munkaórai keretek ahhoz, hogy ez a küldetés ennyire sikeres legyen” – jelentette ki.

 

