Szijjártó Péter: az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot

A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (j) fogadja Alexander Van der Bellen osztrák államfő Bécsben 2025. június 16-án

Fotó: Alex Halada / Forrás: MTI/EPA

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől

– hangsúlyozta.

Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.