4 órája
Szijjártó Péter: Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket
Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be az ukrán támadásról, amely miatt leállt a Magyarországra vezető kőolajszállítás. A tárcavezető rámutatott: az oroszok szállítanak a vezetéken, az ukránok pedig lövik azt, azaz nem az előbbiek, hanem az utóbbiak veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot.
Szijjártó Péter külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
A külgazdasági és külügyminiszter a posztjában hangsúlyozta:
Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, ami következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!
Szijjártó Péter a Facebookon számolt be az eseményekről: Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes azt közölte vele, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
Trump kijelentette: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz
A tárcavezető felhívta a figyelmet:
Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!
Szijjártó Péter végül emlékeztetett:
„A Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.”
Az ukrán külügyér szerint Moszkvában kell reklamálni
„Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en, miután bejelentettem, hogy ukrán támadás érte a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál” – tájékoztatott Szijjártó Péter a közösségi oldalán, jelezve, hogy az ukrán külügyér, Andrij Szibiha figyelmét elkerülik a tények, mégpedig az, hogy
- Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken, ami Magyarország érdeke;
- Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása, ami ellentétes Magyarország érdekével.
A magyar tárcavezető ismét emlékeztetett: „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…”