augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ukrajnai háború

1 órája

Szijjártó: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Címkék#Ukrajna#Magyarország#Szijjártó Péter#tűzszünet#Volodimir Zelenszkij

Keményen helyretette a Magyarországot támadó ukrán elnököt a külgazdasági és külügyminiszter.

MW
Szijjártó: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.

A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte:

„Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük az otthonaikból” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

A Magyar Nemzet megírta, az ukrán elnök nem tudja elviselni, hogy Magyarország nem fogadta el a háborúpárti brüsszeli nyilatkozatot.

Elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott:

Az Európai Unió, 26 ország egyértelmű nyilatkozatot tett, mindannyian velünk vannak – diplomáciai munkában és elvi álláspontokban. És egyértelmű, hogy ki a huszonhetedik, aki mindig minden ellen van, csak hogy ellenkezhessen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu