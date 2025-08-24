augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Furcsa

19 perce

Titokzatos amerikai-magyar kettős állampolgár egyengette a Tisza alelnökének vállalkozói pályáját

Címkék#Tarr Zoltán#üzlettárs#Magyar Péter

Bár Tarr Zoltán a Tisza egyik legfontosabb politikusa, keveset lehet tudni arról, mit csinált a felbukkanása előtt.

MW
Titokzatos amerikai-magyar kettős állampolgár egyengette a Tisza alelnökének vállalkozói pályáját

Tarr Zoltán és Magyar Péter

Forrás: MTI

A nyilvánosságban szinte kizárólag Magyar Péter jelenik meg a Tisza Párt arcaként, ám a háttérben ott áll egyik legfontosabb bizalmasa, Tarr Zoltán - írta a Magyar Nemzet.

TARR Zoltán
Tarr Zoltán
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás:  MTI

A református lelkészből lett politikus kulcsszereplő volt a Legyél a Változás Egyesület létrehozásában, amely a Tisza elődszervezeteként szolgált.

Magyar felemelkedése után a pártpolitikai döntéshozatalban is meghatározó pozíciókat kapott, a Tisza alelnöke lett.

Az Ellenpont elnevezésű oknyomozó portál szerint ugyanakkor keveset tudni azonban arról a csaknem tíz évről, amikor Tarr eltűnt a közéletből. 2015-ös egyházi távozása után az Invitel és utódvállalata, az Invitech kötelékében dolgozott, ahol digitális megoldásokkal próbálták a szarvasmarha-tenyésztés hatékonyságát javítani. A projekt végül nem hozott áttörést, a kísérleti fejlesztéseket a cég új tulajdonosai leállították. Tarr ezután egy Quinto Solutions nevű vállalkozásban tűnt fel, amely formálisan nem az ő nevén futott, hanem üzlettársa, 

az amerikai–magyar kettős állampolgár David Blunck tulajdonában állt.

Blunck életútja legalább annyira figyelemre méltó, mint Tarré. Az Egyesült Államokban született, a Georgetown Egyetemen külügyi szakirányon végzett, majd olyan érzékeny területeken dolgozott, mint az American Airlines és a Delta Air Lines pénzügyi részlege. Európába költözve a Colt Technology Services vezetőségében tűnt fel, majd 2007-ben Magyarországon kapott vezetői pozíciót. 2012-től az Invitel pénzügyi igazgatója, 2015-től vezérigazgatója lett.

Az atlantista körökhöz közel álló Blunck gyakran szerepelt amerikai üzleti szervezetek rendezvényein, és erős politikai kapcsolatai voltak, és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt cégeknél dolgozott.

A teljes cikkért kattintson ide. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu