Donald Trump: egy sikeres napon vagyunk túl – frissül

Zelenszkij szerint „őszinte megbeszélés volt”

Az ukrán elnök is hangsúlyozta, hogy sikeres volt a megbeszélés, az eddigi talán legjobb. A beszélgetés alatt nagyon érzékeny kérdések is előkerültek, azonban sikerült ezekről eredményes beszélgetéseket folytatni. Zelenszkij szerint mindenki azt szeretné, hogy ennek a háborúnak vége legyen. A biztonsági garanciák tekintetében az ukrán elnök megköszönte az Amerikai Egyesült Államok és az európai országok támogatását.

Végső soron az itt ülőkön múlik Ukrajna jövőbeni biztonsága

– jelentette ki Zelenszkij.

Donald Trump sikeresnek nevezte a tárgyalást az európai vezetőkkel

A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón Donald Trump elmondta:

sikeres megbeszélést folytattak az európai vezetőkkel.

Mindenkinek egy a célja, ez pedig a gyilkolás megállítása. Ezután pedig fel fogom hívni az orosz elnököt és megpróbálunk egy háromoldalú találkozót összehozni. Ennek a háborúnak véget kell érnie, hiszen ilyen konfliktusra nem volt példa a második világháború óta

– fogalmazott az elnök.

A biztonsági garanciák tekintetében az amerikai elnök hangsúlyozta, közösen fognak dolgozni azon, hogy kinek mi lesz ebben a tekintetben a feladata. Az amerikai elnök szerint ha sikerül egy háromoldalú találkozót összehozni, Zelenszkij és Trump egész biztosan meg tud egyezni valamiben.

Végső soron azonban a háború lezárása Zelenszkij és az ukrán emberek döntésén múlik

– mondta.

Trump–Zelenszkij-találkozó: a sajtónak nyilatkoztak az elnökök

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni

– idézte élő tudósításában a Magyar Nemzet Donald Trumpnak az Ovális Irodában elhangzott szavait. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi, hogy elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házban.

Donald Trump elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. augusztus 18-án

Fotó: Anna Moneymaker / Forrás: Getty Images via AFP

Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz

– hangsúlyozta az elnök újságírói kérdésre, hogy mikor fog véget érni a háború.