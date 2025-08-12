Mint arról beszámoltunk, bejegyezték a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, amelynek élére Tseber Roland Ivanovics került, Magyar Péter közeli ismerőse. Mint ismert, a magyar kormány korábban kiutasította Tsebert, mivel feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.

Tseber közben létrehozott egy másik szervezetet is, amelynek az a neve, hogy Európai Koalíció – Nemzeti Közösségek Szövetsége. A honlapjuk szerint olyan ukrajnai kisebbségi szervezetekkel köt Tseber Roland Ivanovics szerződéseket, amelyek támogatják a háborús állam, de főleg Zelenszkij politikáját. A jelképük azonban a Tisza Párt logója, csak a magyar trikolór helyett kék-sárga színű – adta hírül a Magyar Nemzet.

A friss posztok tanulsága szerint az ukrán hadsereg különböző légióit is támogatja az ukrán Tisza-logós szervezet, az egyik bejegyzésben pont a grúz légió parancsnokával pózol.

Egy másik bejegyzésben az ukrajnai csehek és görögök vezetőivel köt megállapodást. Csupa olyan kisebbséggel, akik alig élnek Ukrajnában, számuk pedig jelentősen kevesebb, mint a kárpátaljai magyaroké.