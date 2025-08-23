augusztus 23., szombat

Bence névnap

Célzott támadások

1 órája

A magyar energiaexport létfontosságú Ukrajnának, mégis elvágná az olajat

Címkék#energiaellátás#barátság vezeték#Ukrajna#Magyarország#földgáz#támadás

Magyarország jelentős energiabeszállító Ukrajnának: a földgáz több mint felét, az áram közel 40 százalékát hazánktól kapja. Ennek ellenére Ukrajna célzott támadásokkal veszélyezteti az orosz olaj Magyarorszgra jutását biztosító Barátság kőolajvezetéket.

MW
Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elleni célzott támadásokkal veszéyezteti az energiaellátást

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

A Magyar Nemzet cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy 

Magyarország kulcsfontosságú energiaforrásokat biztosít Ukrajnának, a gázimportnak több mint felét, az áramellátásnak közel 40 százalékát fedezi.  

Hiába kap Magyarországról rengeteg energiát, Ukrajna elvágná tőlünk az olajat. A fotün a Barátság I. kõolajvezeték a szlovák Transpetrol kőolajszállító vállalat kistompai átemelõ állomásánál 2015. február 9-én
Fotó: Komka Péter / Forrás:  MTI

Ennek ellenére Ukrajna olyan lépéseket tesz, amelyek veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát, energiellátását. Pénteken Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – ez már a harmadik hasonló incidens rövid időn belül. A drónos és rakétás támadás most egy kulcsfontosságú olajszivattyú-állomást érintett Oroszországban, aminek következtében 

megszakadt az orosz olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. 

A cikk arra is részletesen kitér, hogy a

z elmúlt három és fél évben nemcsak hogy megnőtt, hanem egyenesen többszörösére nőtt a Magyarországról Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége, ezáltal pedig már kimagasló a magyar részesedés az ukrán energiaimporton belül.

Annak ellenére, hogy Magyarország kiemelkedő szereppel bír az ukrán energiaellátásban, a viszony mégsem baráti. Igaz, a kereskedést mindig érdemes valamelyest külön kezelni a politikától, most mégsem ez történik, hiszen a Barátság korábbi támadása éppen azután történt, hogy Magyarország nem írta alá az Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását támogató nyilatkozatot.

A rongálás, amely az erre adott reakcióként is értelmezhető, komoly következményekkel is járhatott volna, igaz, akkor néhány nap alatt helyrehozták a károkat, a pénteki támadás következménye pedig várhatóan öt nap alatt javítható ki – áll a cikkben, amit a további részletekkel, teljes terjedelemben IDE kattintva olvashat el. 

 

