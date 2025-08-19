Ukrajna százmilliárd dollár értékű fegyvervásárlást tervez az amerikai garanciákért

A javaslat értelmében Kijev és Washington egy ötvenmilliárd dolláros megállapodást is kötne drónok gyártására olyan ukrajnai vállalatokkal, amelyek úttörő szerepet játszottak a technológia fejlesztésében Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A dokumentum nem határozza meg, hogy a drónmegállapodás mekkora része lenne beszerzés vagy befektetés.

A dokumentum szerint a