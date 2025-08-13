5 perce
Durván beleszállt a magyarokba egy ukrán újságíró
A Magyar Nemzet cikke szerint a véleménycikk erősen elfogult és egy újabb példája az ukrán történelemhamisításnak.
Ihor Havrilenko, az ukrán UkrReporter szerkesztője provokatív cikket közölt a magyarokról és Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról. Az ukrán szerző történelmi és genetikai érvekkel próbálja magyarázni a jelenlegi feszültségeket, miközben megkérdőjelezi a kárpátaljai magyar kisebbség jogait – írja a Magyar Nemzet.
Havrilenko kiemeli, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartoznak, és őshazájuk a Volga és az Urál-hegység közötti területen volt, a mai Oroszország területén.
A szerző szerint:
Ezért a magyarok (ugorok) genetikailag kapcsolódnak az ellenséges ország „mélyen lévő” népeihez, közös a világnézetük, megértik őket, ugyanúgy éreznek, valószínűleg együtt éreznek velük.
Havrilenko kritizálja Magyarország álláspontját az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatban is. Felteszi a kérdést, hogy miért fordít Magyarország olyan nagy figyelmet az ukrajnai magyarokra, miközben más országokban sokkal nagyobb magyar közösségek élnek.
A szerző provokatív hangnemben zárja cikkét:
”Ne mondjátok nekünk, hogy »mi helyiek vagyunk, mindig itt voltunk, és jogunk van...«. Nem voltatok mindig itt, ti egy bevándorolt nép vagytok, és ne nézzetek ferde szemmel Kárpátaljánkra – nem szabad! Nincs ott semmi jogotok!”
