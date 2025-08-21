Az ukránok többsége a korrupciótól tart a háborús újjáépítés folyamataiban

A Transparency International Ukraine által bemutatott kutatás rávilágít az ukrán társadalom mély bizalmatlanságára az állammal szemben. A felmérés szerint a háborús károk helyreállítását figyelemmel kísérő polgárok legnagyobb félelme, hogy a rekonstrukció során újraélednek a régi korrupciós gyakorlatok – írja a Magyar Nemzet a ZN.UA cikke nyomán.

A válaszadók 65 százaléka úgy véli, a korrupció nagyon vagy általánosan elterjedt a helyreállítási folyamatokban. Különösen a nemzetközi és költségvetési források elosztását (65 százalék), az elszámolást és az ellenőrzést (63 százalék), valamint a közbeszerzési tendereket (61 százalék) tartják veszélyeztetettnek.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 53 százaléka összességében elégedetlen a háborús újjáépítés jelenlegi állásával, miközben 40 százalék tartja elfogadhatónak az eddig elért eredményeket. Mindössze 8 százalék mondta azt, hogy teljes mértékben elégedett. Körülbelül minden harmadik ukrán látott vagy tudott olyan projektekről, amelyeket már helyreállítottak, és a többségük elégedett volt az eredménnyel. A leglátványosabb újjáépítési folyamatokat a fővárosban, illetve Kelet- és Dél-Ukrajnában érzékelték a polgárok.

