Bizalmi válság

1 órája

Az ukránok többsége a korrupciótól tart a háborús újjáépítés folyamataiban

Címkék#korrupció#Ukrajna#újjáépítés#felmérés

Egy friss felmérés szerint a válaszadók 65 százaléka véli úgy, hogy a háború utáni újjáépítés során fennáll a korrupció veszélye. Az ukránok többsége elégedetlen az eddigi eredményekkel.

Az ukránok többsége a korrupciótól tart a háborús újjáépítés folyamataiban

Zelenszkij kormánya korrupt, az országban virágzik a korrupció, ezt az ukrán lakosság is érzékeli

Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool

Fotó: Aaron Schwartz

A Transparency International Ukraine által bemutatott kutatás rávilágít az ukrán társadalom mély bizalmatlanságára az állammal szemben. A felmérés szerint a háborús károk helyreállítását figyelemmel kísérő polgárok legnagyobb félelme, hogy a rekonstrukció során újraélednek a régi korrupciós gyakorlatok – írja a Magyar Nemzet a ZN.UA cikke nyomán. 

A válaszadók 65 százaléka úgy véli, a korrupció nagyon vagy általánosan elterjedt a helyreállítási folyamatokban. Különösen a nemzetközi és költségvetési források elosztását (65 százalék), az elszámolást és az ellenőrzést (63 százalék), valamint a közbeszerzési tendereket (61 százalék) tartják veszélyeztetettnek.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 53 százaléka összességében elégedetlen a háborús újjáépítés jelenlegi állásával, miközben 40 százalék tartja elfogadhatónak az eddig elért eredményeket. Mindössze 8 százalék mondta azt, hogy teljes mértékben elégedett. Körülbelül minden harmadik ukrán látott vagy tudott olyan projektekről, amelyeket már helyreállítottak, és a többségük elégedett volt az eredménnyel. A leglátványosabb újjáépítési folyamatokat a fővárosban, illetve Kelet- és Dél-Ukrajnában érzékelték a polgárok.

