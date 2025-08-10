augusztus 10., vasárnap

Európai Bizottság

Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe Ursula von der Leyen

A Trump–Putyin-találkozó kapcsán posztolt az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a Trump–Putyin-találkozó kapcsán – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint bejegyzése arról árulkodik, hogy az Európai Bizottság elnöke továbbra is csak Ukrajna érdekeit tartja szem előtt, miközben úgy véli, a tárgyalás létrejöttéhez és a békefolyamathoz az Európai Unió intézkedései vezettek.

A diplomácia és az Oroszországra nehezedő folyamatos nyomás kombinációja az, ahogyan igazságos és tartós békét fogunk elérni. Olyat, amely tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, valamint Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit

– fogalmazott Ursula von der Leyen.

Donald Trump amerikai elnök egyértelművé tette:

nem hívja meg a tárgyalásokra az európai vezetőket.


 

