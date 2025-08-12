2 órája
Tovább bővült a Zebra csapata, újonnan megnevezett alapemberekre derült fény
Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében elárulta, hányan csatlakoztak eddig a Zebra Digitális Polgári Körhöz. A politikus élcelődve szólt a „tisza-toszás trollok” és „liberális propagandisták” próbálkozásairól, akik szerinte be akarnak férkőzni a Zebra Digitális Polgári Körébe.
Mielőtt bemutatnánk a Zebra legújabb alapembereit, érdemes megjegyezni: élvezetes figyelni, ahogy néhány tisza-toszás troll és liberális propagandista próbál beférkőzni a Zebra digitális polgári körébe – írta Kocsis Máté a Facebookon.
Ez az igazi vergődés, balfácánok!
– tette hozzá.
A Zebra alapembereinek és gondozóinak száma 30-ról 50-re bővült. A korábban bemutatott tagokhoz azóta csatlakozott a miniszterelnök is a szakértőjével.
Az újonnan megnevezett alapemberek:
- Ovádi Péter
- Schauer Viktor
- Illés Boglárka
- Takács Péter
- Fricz Tamás
- Forgács István
- Kökény Dani
- Széles Diána
- Lentulai Krisztián
- Harcsa Norbert
- Nemcsák Károly
- Elek Gábor
- Halkó Petra
- Gór-Nagy Miklós
- Klausmann Viktor
- Balsai István
- Szucsánszki Zita
- Kautzky Armand
- Hampel Katalin
- Kovács Zoltán
Köszönjük nekik és az immár közel tízezer fős csoporttagnak a csatlakozást, hamarosan folytatjuk!
– zárta bejegyzését Kocsis Máté.
Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – a Harcosok órája vendége volt Bayer Zsolt (videó)