Liberális álhírgyártás

3 órája

Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Körről: vigyázat, hamisítják! (videó)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a liberálisoknak lételemük a hamisítás.

Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Körről: vigyázat, hamisítják! (videó)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

– A liberálisoknak lételeme, hogy hamisítsanak. Ha éppen híreket nem tudnak, akkor magát a Zebrát hamisítják. Ez ilyen – húzta alá Kocsis Máté, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója a Facebook-oldalára feltöltött videójában, írja a Magyar Nemzet.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban elmondta:

a zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen.

A kormánypárti politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.

 

