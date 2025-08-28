2 órája
Zelenszkij már gyerekek halálát is felhasználja, csak hogy támadhassa Magyarországot
Az ukrán elnök az eddigieknél is mélyebbre süllyedt, mert már ártatlan gyerekek halálát is felhasználja politikai céljai elérése érdekében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Forrás: NurPhoto via AFP
Fotó: Volodymyr Tarasov
Az ukrán főváros, Kijev ellen intézett legújabb orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erőteljes szavakkal reagált és nemzetközi válaszlépéseket sürgetett. Egy gyermek halálát használta fel arra, hogy a békepárti Magyarországnak üzenhessen, írja az Origo.
A támadás lakóépületeket ért, civil áldozatokat követelt, köztük gyermekeket is.
Zelenszkij az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében részletezte a támadás következményeit. Megerősítette, hogy legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek.
Zelenszkij a gyermek halálát használja fel saját céljai eléréséhez
Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek.
Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett
– fogalmazott.
Zelenszkij több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól. Kiemelte, hogy „a gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak". Az ukrán elnök sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen új, kemény szankciókkal.
Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért
– tette hozzá.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.