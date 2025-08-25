Zelenszkij ugyanazt teszi, amiért korábban panaszkodott

Augusztus 24-én – Ukrajna nemzeti ünnepén – drónok csaptak le az oroszországi Kurszki atomerőműre, ahol egy transzformátor megrongálódott, ami a reaktor teljesítményének 50 százalékos visszaeséséhez vezetett, de szerencsére a sugárzási szint az erőműben és a környékén sem haladta meg a megengedett érteket. Most atomerőművet ért ukrán csapás, ezt megelőzően pedig több alkalommal a Barátság kőolajvezetékre támadott Ukrajna, ezzel pedig veszélyeztetik a magyar és a szlovák energiaellátás biztonságát is.

Zelenszkij folytatja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrán Fegyveres Erők a kijevi nyilatkozatok ellenére is csapásokat mérnek az orosz energetikai létesítményekre, ami hosszú ideje fennálló probléma.

Amikor az ukránok támadnak, akkor az jogos csapás az orosz háborús gépezet ellen?

Az ukránok sorozatos támadásai a Barátság kőolajvezeték ellen komoly feszültséget okoztak Magyarországon is. A magyar kormány mérlegelte a válaszlépéseket, miközben a nemzetközi politikai nyomás is növekszik. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a helyzet mögött célzott ukrán akciók állnak, amelyek Budapest és az EU politikai döntéseit célozzák.

Bár hivatalosan nem ismerik el, az ukrán sajtó szerint a cél Budapest megleckéztetése

– mondta a szakértő. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy bár a magyar miniszterelnök jelezte, napok alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani, a kormány nem kíván ilyet tenni, mivel a cél a béke fenntartása és a humanitárius támogatás biztosítása.