Választások esetén szorult helyzetbe kerülhet Zelenszkij
Jevhen Gholovaha, az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója úgy látja, hogy a háború utáni választásokon nem az ideológiák, hanem a választási ígéretek fognak dominálni. Szerinte a szavazók számára különösen vonzó lehet egy népszerű katonai vezető, mivel az Ukrán Fegyveres Erők iránt továbbra is magas a bizalom. Az elmúlt hetekben egyre több találgatás látott napvilágot arról, ki léphetne Zelenszkij helyébe. Az ukrán elnök körül egyre szűkül a mozgástér, miközben tovább kapaszkodik hivatalába.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Forrás: AFP
Jevhen Gholovaha, az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója elmondta, milyen elvárásai lesznek az ukránoknak a háború utáni választásokon. A szociológus hangsúlyozta, hogy a jelöltek között ígéretek versenye lesz, nem pedig ideológiáké – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
A háború utáni választásokon az ukrán választók nagyobb eséllyel szavaznak majd egy katonai vezető típusú jelöltre, mivel az Ukrán Fegyveres Erők iránt hatalmas bizalom van – jelentette ki az igazgató egy interjúban. A szocilógus Zelenszkij lehetséges utódját is megnevezte.
Vagy Zaluzsnij, vagy az, akit addigra sikerül felépíteni
– magyarázta a szociológus. Elmondása szerint a háború utáni választásokon túlnyomórészt a populista jelszavak fognak dominálni, „amelyek balzsamot öntenek a megfáradt emberek valódi sebeire”. Gholovaha hangsúlyozta, hogy az ukránok azokat a jelölti szlogeneket fogadják el, amelyek a legtöbb javulást ígérik a nép életében.
A szociológus állítja, hogy a választási kampány során gyakorlatilag nem lesznek ideológiai különbségek a jelöltek között. Rámutatott, hogy minden jövőbeli jelölt Európa-párti lesz, nem lesz kommunista, és a polgárok biztosan nem fogják elfogadni az oroszbarát nézeteket. Gholovaha elmondta, hogy a felmérések alapján mindössze az ország 1 százaléka nyíltan oroszbarát beállítottságú, de a valóság ettől eltér:
Szerintem, nagyjából ez a szám 10–15 százalék. Mindig is voltak, vannak és lesznek oroszbarátok (Ukrajnában)
– tette hozzá. A szociológus kifejtette, hogy a háború utáni választásokon nem ideológiák, hanem ígéretek fognak versenyezni, és a győztes a legszerencsésebb populista lesz. Hangsúlyozta, hogy az ukránok személyiségekre fognak szavazni, mivel az ország politikája mindig is személyhez kötött volt, és nincs stabil rendszer vagy komoly párt.
Lehet, hogy Zaluzsnij ellen lesz még más jelölt is. Erről mindig nehéz véleményt mondani a kampány kezdete előtt
– mondta Gholovaha. A választások Ukrajnában nem csupán politikai folyamatot jelentenek, hanem igazi kihívást is. Az államnak készen kell állnia a lebonyolításukra, bármikor is tartsák. A biztonság, a választói névjegyzékek frissítése, a katonák és a milliónyi menekült szavazása mind olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani.
