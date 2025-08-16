augusztus 16., szombat

A béke érdekében

1 órája

Zelenszkij Washingtonba utazik Trump meghívására

Az ukrán elnök maga számolt be arról, hogy Donald Trump meghívására az Egyesült Államok fővárosába, Washingtonba utazik.

Zelenszkij Washingtonba utazik Trump meghívására

Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án

Forrás: MTI/EPA pool

Fotó: Jim Lo Scalzo

Zelenszkij arról számolt be, hogy hétfőn Washingtonba utazik, ahol tárgyalni fog az amerikai elnökkel. Elmondása szerint ezt megelőzően egy részletes és hosszú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal.

A meghívás kapcsán Zelenszkij háláját fejezte ki amerikai partnerének, egyúttal leszögezte: Ukrajna készen áll maximális erőfeszítéseket tenni a béke megteremtése érdekében – adta hírül a Magyar Nemzet.

Trump elnök tájékoztatott az orosz elnökkel folytatott találkozójáról és a megbeszélés főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására.

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök emellett hangsúlyozta: Támogatja Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért.

– írta közösségi oldalán az ukrán elnök. 

