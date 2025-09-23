A Magyar Péter mellett álló baloldali közgazdász ismét a magyar családpolitikát bírálta

Petschnig Mária Zita szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése. – Gondoltad volna, hogy ha valaki, aki két gyereket szült valaha, most 55-60 éves és a gyerekek is már nagyok, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? Olyan eszement dolgokkal jönnek… – mondta Petschnig Mária Zita a Kéri Lászlóval közösen tartott előadásukon.

Petschnig Mária Zita és Kéri László

Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Tisza Párt körül mozgó közgazdász ugyanazt a kifejezést használva szólta le a családokat segítő egyik korábbi kormányintézkedést is: „Vagy amit 2022-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t. Szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jutna eszünkbe.”

Most már inkább tartaná a távolságot

Az előadáson Petschnig Mária Zita azt próbálta bizonygatni, hogy nem szakértője vagy programírója a Tiszának. Ez azért figyelemre méltó, mert a közgazdász télen még pont arról beszélt, hogy a Pénzügykutató Zrt. – ahol tudományos főmunkatársként tevékenykedik – különféle programokat ír a Tisza Pártnak. Ezt alátámasztotta a Pénzügykutatónak szintén bedolgozó Katona Tamás is, ugyanis Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára arra utalt egy interjúban, hogy a következő kormánynak készítenek gazdaságpolitikai programot.

A baloldali közgazdász új keletű távolságtartása Magyar Péteréktől vélhetően arra vezethető vissza, hogy a Tiszában komoly zavart okozott, amikor nyilvánosságra került a Tisza vezetése számára készült belső feljegyzés a párt adóemelési terveiről.

Az Index birtokába került dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, a legmagasabb sáv 33 százalékos lenne.

Egyetértenek az adóemelésről

Bár a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása után Magyar Péter tűzoltásba kezdett és azt hangoztatta, hogy nem vezetnének be többkulcsos jövedelemadót,

a párttal összefüggésbe hozható szakértők szinte mind megszorításpárti, adóemelésre támaszkodó politikát képviselnek.

Így például az említett feljegyzést készítő gazdasági kabinetvezető, Dálnoki Áron is a többkulcsos adórendszer mellett állt ki a párt etyeki fórumán, ahol a közönséget is megszavaztatta a kérdésről és elégedetten nyugtázta, hogy a résztvevők 90 százaléka is hasonló nézeteket vall. A fórumon a Dálnoki mellett ülő Tisza-alelnök, Tarr Zoltán szintén a többkulcsos adó híve. A Tisza holdudvarában mozgó többi szakértő és egyéb szereplők közül a progresszív adóztatást szorgalmazza Raskó György, a Tisza agrárszakértője és Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Bod Péter Ákos közgazdász, valamint Bojár Gábor, az SZDSZ közeléből érkezett szponzor is.